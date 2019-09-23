В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Инициатива сократить число госслужащих не нова, но до сих пор не теряет своей актуальности. Об этом RT заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
По его словам, идеи оптимизировать число чиновников — как на федеральном, так и на региональном уровнях — возникает с "понятной периодичностью". Целью такого предложения является, в том числе, и снижение административного давления.
"Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место", — отметил депутат.
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала в интервью РИА Новости, что с 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшихся. Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа.