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РИА Новости

В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России

10:25 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Инициатива сократить число госслужащих не нова, но до сих пор не теряет своей актуальности. Об этом RT заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
По его словам, идеи оптимизировать число чиновников — как на федеральном, так и на региональном уровнях — возникает с "понятной периодичностью". Целью такого предложения является, в том числе, и снижение административного давления.
Табличка на здании министерства финансов России
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"Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место", — отметил депутат.
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала в интервью РИА Новости, что с 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшихся. Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа.
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Владимир ГутеневТатьяна НестеренкоОбщество
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