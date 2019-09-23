В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Инициатива сократить число госслужащих не нова, но до сих пор не теряет своей актуальности. Об этом Инициатива сократить число госслужащих не нова, но до сих пор не теряет своей актуальности. Об этом RT заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По его словам, идеи оптимизировать число чиновников — как на федеральном, так и на региональном уровнях — возникает с "понятной периодичностью". Целью такого предложения является, в том числе, и снижение административного давления.

"Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место", — отметил депутат.