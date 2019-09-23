Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов

Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао заявил РИА Новости, что страна испытывает срочную необходимость в вертолётах для борьбы с террористами в восточных и северных регионах и намерена в октябре подписать контракт на их закупку у России.

"В октябре мы подпишем контракт на закупку российских вертолетов. Речь не идет о покупке пятидесяти вертолетов, а о том, чтобы у тех, у кого совсем их нет, они появились, чтобы оказывать сопротивление "Боко Харам" на восточном фронте, Ливии на северном фронте, Мали на западном фронте – это очень важно для нас", - заявил глава МИД.

По словам министра, более сотни нигерийских кадетов сейчас заканчивают обучение в российских военных академиях и, вероятно, предпочтут работать с российской техникой, когда вернутся домой на службу. Согласно открытым данным, сейчас Нигер располагает вертолетами типа Ми-24 и Ми-17.