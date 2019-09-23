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РИА Новости

Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов

10:17 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао заявил РИА Новости, что страна испытывает срочную необходимость в вертолётах для борьбы с террористами в восточных и северных регионах и намерена в октябре подписать контракт на их закупку у России.
"В октябре мы подпишем контракт на закупку российских вертолетов. Речь не идет о покупке пятидесяти вертолетов, а о том, чтобы у тех, у кого совсем их нет, они появились, чтобы оказывать сопротивление "Боко Харам" на восточном фронте, Ливии на северном фронте, Мали на западном фронте – это очень важно для нас", - заявил глава МИД.
По словам министра, более сотни нигерийских кадетов сейчас заканчивают обучение в российских военных академиях и, вероятно, предпочтут работать с российской техникой, когда вернутся домой на службу. Согласно открытым данным, сейчас Нигер располагает вертолетами типа Ми-24 и Ми-17.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао, что Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии военно-технического сотрудничества, и есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовке кадров для борьбы с терроризмом.
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Калла АнкураоСергей ЛавровМИД РФМи-17Ми-24НигерВ мире
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