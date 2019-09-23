Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Донбассе пехотинцы и десантники Вооруженных сил Украины устроили драку, заявили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Причиной конфликта стала бытовая ссора. Пострадали 15 человек, у них диагностировали множественные гематомы и переломы. Один солдат получил проникающее ранение брюшной полости.
Представитель пресс-службы отметил, что командир бригады пытался скрыть случившееся от руководства, однако об инциденте узнали родственники военных. Они сообщили о происшествии на горячую линию оборонного ведомства.
Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Украины начала проверку.