Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР

Причиной конфликта стала бытовая ссора. Пострадали 15 человек, у них диагностировали множественные гематомы и переломы. Один солдат получил проникающее ранение брюшной полости.

Представитель пресс-службы отметил, что командир бригады пытался скрыть случившееся от руководства, однако об инциденте узнали родственники военных. Они сообщили о происшествии на горячую линию оборонного ведомства.