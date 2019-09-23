СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели при пожаре трех человек в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в пятиэтажке в городе Рошаль на востоке Московской области. После тушения пожара в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Спортивная были обнаружены тела трех погибших.
"Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что среди погибших - супружеская пара и их сын 1984 года рождения.
"В ходе проверки установлено, что члены семьи на протяжении долгого времени вели антиобщественный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками", - добавляется в сообщении.