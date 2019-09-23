Правительство утвердило перечень типовых госуслуг

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного в понедельник на Правительство РФ утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного в понедельник на сайте кабинета министров

"Подписанным распоряжением утверждён перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления", — указывается в сообщении. Согласно справке, определение типовых госуслуг позволит сопоставлять субъекты федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных услуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения однотипных услуг в разных регионах.

В настоящее время в реестры госуслуг внесены сведения о более чем 220 тысячах услуг, отличающихся различными подходами к их квалификации в качестве услуг, а также наименованию, что значительно осложняет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления, отмечается в сообщении.