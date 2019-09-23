Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T15:42Z
https://ria.ru/20190923/1558990964.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152819/51/1528195121_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0069ec189eef94c8fc7ff89cdcd48898.jpg
РИА Новости

Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

09:56 23.09.2019 (обновлено: 15:42 23.09.2019)
3321
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса евро
График курса евро
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центробанк предложил разделить участников фондового рынка на категории и фактически закрыть новичкам на бирже доступ к ряду иностранных акций и "рискованных бумаг", пишет РБК со ссылкой на последние поправки к законопроекту о категоризации инвесторов.
По данным издания, ЦБ предлагает ввести три категории: защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе Сбербанка
20 июля, 10:42РИА Новости
Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже
Первой категории предлагается разрешить вкладывать в "рискованные" (то есть приносящие высокую прибыль) активы не более 50 тысяч рублей в год. Это означает, что большинство инвесторов — физических лиц лишатся доступа к акциям таких компаний, как Google, Apple, Tesla и Alibaba.
Чтобы перейти в следующую категорию и стать простым неквалифицированным инвестором, физическое лицо должно накопить 1,4 миллиона рублей.
Квалифицированным же инвестором будет считаться либо профессионал с соответствующим аттестатом (сертификатом) и опытом работы на финансовых рынках, либо обычный человек, который накопил десять миллионов рублей или распоряжается средствами от 1,4 миллиона рублей, но в этом случае он должен за полгода провести сделок на общую сумму не менее шести миллионов рублей.
Биржевые котировки. Архивное фото
12 сентября 2018, 17:01РИА Новости
В ЦБ рассказали, как грамотно инвестировать на бирже
Только третьей категории будут доступны иностранные ценные бумаги, в том числе евробонды и акции иностранных компаний, не включенные в котировальные списки, а также закрытые паевые инвестфонды, ETF и другие ценные бумаги, отмечает издание.
По словам участников рынка, с каждой новой версией документ становится жестче. Подобный запрет создаст препятствия и ограничения для 70 процентов новых инвесторов. Это может привести к тому, что клиенты начнут уходить от российских брокеров к иностранным.
398403084
Обсудить 11
Центробанк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лучше бы они поприжали интернет-пирамиды обещающие 1000% годовых. А люди которым хватает ума и знаний для выхода на фондовый рынок уж сами смогут решить во что им вкладывать свои деньги.
23 сентября, 10:30
Будущее Страны
4710141
бессовестные
23 сентября, 10:29
sergeyleshchov
2700020
Рекомендуем
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
РИА
Новости
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Лента
новостей
Рабочий в цехе
В России работают над истребителем шестого поколения
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Пшеница
В Китае в этом году ожидают небывалый урожай зерновых
Тактические учения в Абхазии
Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
В Киеве во время празднования Дня города
Киев "поражает Русь на карте указательным перстом"
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
Высокоскоростной поезд Сапсан
РЖД будут оповещать пассажиров по СМС о корректировках графика поезда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния