Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центробанк предложил разделить участников фондового рынка на категории и фактически закрыть новичкам на бирже доступ к ряду иностранных акций и "рискованных бумаг", пишет Центробанк предложил разделить участников фондового рынка на категории и фактически закрыть новичкам на бирже доступ к ряду иностранных акций и "рискованных бумаг", пишет РБК со ссылкой на последние поправки к законопроекту о категоризации инвесторов.

По данным издания, ЦБ предлагает ввести три категории: защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Первой категории предлагается разрешить вкладывать в "рискованные" (то есть приносящие высокую прибыль) активы не более 50 тысяч рублей в год. Это означает, что большинство инвесторов — физических лиц лишатся доступа к акциям таких компаний, как Google, Apple, Tesla и Alibaba.

Чтобы перейти в следующую категорию и стать простым неквалифицированным инвестором, физическое лицо должно накопить 1,4 миллиона рублей.

Квалифицированным же инвестором будет считаться либо профессионал с соответствующим аттестатом (сертификатом) и опытом работы на финансовых рынках, либо обычный человек, который накопил десять миллионов рублей или распоряжается средствами от 1,4 миллиона рублей, но в этом случае он должен за полгода провести сделок на общую сумму не менее шести миллионов рублей.

Только третьей категории будут доступны иностранные ценные бумаги, в том числе евробонды и акции иностранных компаний, не включенные в котировальные списки, а также закрытые паевые инвестфонды, ETF и другие ценные бумаги, отмечает издание.