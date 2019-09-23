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РИА Новости

В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц

09:47 23.09.2019 (обновлено: 09:48 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев
Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 23сен - РИА Новости. Идеологически правильно в перспективе расширить систему страхования вкладов на всех участников, при ставке 0,02% по юридическим лицам взносы банков в фонд страхования балансируются, но это решение не сегодняшнего и не завтрашнего дня, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
"В идеале мы должны прийти к тому, чтобы все участники были вовлечены в систему страхования, включая все юридические лица. Но здесь возникает очень много нюансов. Мы почему эту дискуссию начинаем сейчас? Потому что эти нюансы надо обсудить и с рынком, и с обществом", - сказал Исаев.
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Основной вопрос в случае расширения страхования на юрлиц возникает с тем, как в этой ситуации поступать с особо крупными юридическими лицами, отметил глава госкорпорации. Ведь компенсация 1,4 миллиона рублей для крупных компаний имеет мало значения.
"Есть вопрос, как перечислять взносы: если их брать со всех остатков юридических лиц, то выходит не очень справедливо. Можно обсуждать разные уровни ставок. Например, по средствам физических лиц ставка могла бы быть как сейчас – 0,15%, но с перспективой снижения, скажем, до 0,12% на каком-то горизонте. По средствам юридических лиц ставка могла бы составлять 0,02%", - указал топ-менеджер.
По его словам, эти расчетные величины обсуждались с Банком России. "Это примерные расчеты, но при таких цифрах возможно балансировать взносы в Фонд страхования вкладов без существенных изменений для банков и фонда", - пояснил Исаев.
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По его словам, у АСВ не стоит задача при расширении системы страхования вкладов получить дополнительные взносы. "Нет задачи, чтобы крупные банки платили еще больше, чем сейчас. Мы хотим сделать систему, при которой при расширении вовлеченности уровень взносов от банков останется примерно таким же. При этом сохраняются все те же задачи: прозрачность и простота администрирования. Идеологически правильно расширить страховку на всех участников, уйдет много проблем", - подчеркнул он.
"Здесь есть что обсуждать. Это решение не сегодняшнего и не завтрашнего дня, но дискуссия должна идти. Должно появиться понятное для всех решение", - резюмировал Исаев.
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АСВЮрий ИсаевАгентство по страхованию вкладовРоссияЭкономика
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