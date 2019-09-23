Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Форум проходит в Москве с 23 по 27 сентября.

Путин отметил, что встречи врачей и ученых из разных стран становятся традиционными, добавив, что они служат консолидации усилий в решении задач не только профессионального, но и огромного социального, экономического, гуманитарного измерения.

Он добавил, что для прорыва в борьбе с онкологическими заболеваниями необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки.

"Россия открыта для такого партнёрства. При этом хочу особо подчеркнуть, что выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения – ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики", - подчеркнул он.