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РИА Новости

Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении

09:42 23.09.2019 (обновлено: 09:55 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум проходит в Москве с 23 по 27 сентября.
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Путин отметил, что встречи врачей и ученых из разных стран становятся традиционными, добавив, что они служат консолидации усилий в решении задач не только профессионального, но и огромного социального, экономического, гуманитарного измерения.
Он добавил, что для прорыва в борьбе с онкологическими заболеваниями необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки.
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"Россия открыта для такого партнёрства. При этом хочу особо подчеркнуть, что выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения – ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики", - подчеркнул он.
Путин также выразил уверенность, что форум, проходящий при поддержке и на площадке ведущих отечественных профильных учреждений, как "Национальный медицинский исследовательских центр радиологии" и Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, послужит этим целям.
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