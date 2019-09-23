Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии

МОСКВА, 23 сен —— РИА Новости. Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Проект предложило российское правительство.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария договорились о развитии военно-технического сотрудничества и обновлении республиканской армии.

Перед подписанием нового соглашения Москва и Сухуми проведут переговоры, в них примут участие МИД и Минобороны. Отмечается, что "разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера".

Россия является гарантом существования Абхазии как независимого государства — 26 августа 2008 года Путин подписал соответствующий указ, между странами уставились дипломатические отношения.