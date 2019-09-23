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РИА Новости

Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии

09:38 23.09.2019 (обновлено: 12:23 23.09.2019)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкТактические учения в Абхазии
Тактические учения в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 23 сен —— РИА Новости. Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Проект предложило российское правительство.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария договорились о развитии военно-технического сотрудничества и обновлении республиканской армии.
Перед подписанием нового соглашения Москва и Сухуми проведут переговоры, в них примут участие МИД и Минобороны. Отмечается, что "разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера".
Россия является гарантом существования Абхазии как независимого государства — 26 августа 2008 года Путин подписал соответствующий указ, между странами уставились дипломатические отношения.
Москва оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. Так, в частности, объем инвестпрограммы для поддержки Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
6 августа, 01:21РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Абхазии
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Владимир ПутинАбхазияРоссияВ мире
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ИЛИван Листьев
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Не нужно смешивать военные расходы и зарплаты с пенсиями. Это разные ведомства, разные статьи бюджета и разные дела. Совсем.
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