В Минфине назвали число чиновников в России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России на десять тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3 процента от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

"Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7 процента. По данным на 1 июля в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих", — сообщила Нестеренко.

Вместе с тем она отметила, что к "чиновникам" у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. "Их около 2,4 миллиона человек. Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника". Это 3,3 процента от численности занятых в экономике", — добавила замминистра.

"Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще", — отметила она. Так, по ее словам, во Франции, например, к госслужащим относят также учителей и врачей.