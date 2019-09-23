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РИА Новости

В Минфине назвали число чиновников в России

09:36 23.09.2019 (обновлено: 13:31 23.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России на десять тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3 процента от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.
"Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7 процента. По данным на 1 июля в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих", — сообщила Нестеренко.
Вместе с тем она отметила, что к "чиновникам" у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. "Их около 2,4 миллиона человек. Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника". Это 3,3 процента от численности занятых в экономике", — добавила замминистра.
"Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще", — отметила она. Так, по ее словам, во Франции, например, к госслужащим относят также учителей и врачей.
Портфель чиновника
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"По данным ОЭСР, около трети занятого населения России можно отнести к государственному сектору. Но наибольшую долю в структуре занятых в государственном секторе занимают работники госкомпаний и государственных учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы, — от шести до 9,5 процента", — рассказала Нестеренко.
Читайте полный текст интервью>>
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ЭкономикаОЭСРМинистерство финансов РФТатьяна НестеренкоРоссия
Популярные комментарии
Цифры занижены в несколько раз ,на одного с сошкой двадцать с ложкой.
23 сентября, 10:09
с старый прапор
2810018
Как они там ведут подсчет непонятно ,плюнешь точно в чиновника попадешь вот как это?
23 сентября, 10:13
с старый прапор
2301017
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