Правительство утвердило ежегодное проведение форума "Национальное развитие"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило проведение на ежегодной основе форума "Национальное развитие", посвященного нацпроектам, соответствующее распоряжение опубликовано на Правительство России утвердило проведение на ежегодной основе форума "Национальное развитие", посвященного нацпроектам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"В целях формирования единых подходов правительства и субъектов Российской Федерации по достижению национальных целей и реализации национальных проектов (программ) организовать проведение на ежегодной основе всероссийского форума "Национальное развитие", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минфин должен ежегодно выделять "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" (РАНХиГС) 50 миллионов рублей для финансирования расходов, связанных с организацией и проведением форума.

Кроме того, на сайте кабмина сообщается, что образован оргкомитет по подготовке и проведению форума и утвержден его состав. Председатель комитета - вице-премьер Константин Чуйченко.

"В работе форума предполагается участие представителей федеральных и региональных органов власти, организаций, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений. В рамках форума, в частности, планируется проводить презентации лучших практик реализации национальных проектов, круглые столы и дискуссии", - отмечается в сообщении.