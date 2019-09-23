Правительство утвердило ежегодное проведение форума "Национальное развитие"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило проведение на ежегодной основе форума "Национальное развитие", посвященного нацпроектам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В целях формирования единых подходов правительства и субъектов Российской Федерации по достижению национальных целей и реализации национальных проектов (программ) организовать проведение на ежегодной основе всероссийского форума "Национальное развитие", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минфин должен ежегодно выделять "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" (РАНХиГС) 50 миллионов рублей для финансирования расходов, связанных с организацией и проведением форума.
Кроме того, на сайте кабмина сообщается, что образован оргкомитет по подготовке и проведению форума и утвержден его состав. Председатель комитета - вице-премьер Константин Чуйченко.
"В работе форума предполагается участие представителей федеральных и региональных органов власти, организаций, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений. В рамках форума, в частности, планируется проводить презентации лучших практик реализации национальных проектов, круглые столы и дискуссии", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что в 2020 году форум пройдет в Татарстане, в 2021 году - в Нижегородской области.