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РИА Новости

Выплаты пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре начнутся в октябре

09:24 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Выплаты жителям Комсомольска-на-Амуре, которые пострадали в ходе паводка, начнутся с 1 октября, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Перед нами поставлена задача, чтобы в максимально короткий срок уточнить списки пострадавших, определить ущерб гражданам, чтобы с 1 октября начать выплаты", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в списках сейчас более 6,8 тысячи жителей многоквартирных домов, которые попали в зону подтопления и признаны пострадавшими, и порядка 3 тысяч жителей частных домов.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года уровни составляли 808 и 912 сантиметров соответственно. По предварительным оценкам, нанесен ущерб в 990 миллионов рублей.
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