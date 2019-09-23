Выплаты пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре начнутся в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Выплаты жителям Комсомольска-на-Амуре, которые пострадали в ходе паводка, начнутся с 1 октября, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Перед нами поставлена задача, чтобы в максимально короткий срок уточнить списки пострадавших, определить ущерб гражданам, чтобы с 1 октября начать выплаты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в списках сейчас более 6,8 тысячи жителей многоквартирных домов, которые попали в зону подтопления и признаны пострадавшими, и порядка 3 тысяч жителей частных домов.