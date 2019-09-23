Поиск пропавшего вертолета Eurocopter в Якутии оказался безрезультатным

ЯКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета Eurocopter в Якутии в течение семи дней не привели к результатам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.

Утром 15 сентября стало известно, что Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира.

На поиски привлекли вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям, а также вертолеты якутской территориальной подсистемы РСЧС и региональной авиакомпании "Полярные авиалинии".

Найти пропавший вертолет не удалось, хотя поиски с воздуха велись семь дней.

"Поиски не привели к результатам. Общее время, проведенное в воздухе в поисковых мероприятиях вертолета Ми-8 авиакомпании, составило в среду, четверг и пятницу около восьми часов. Маршрут и направление экипажу давали из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Полеты прекращены из-за неблагоприятных метеоусловий. Экипаж и вертолет вернулись из Оймякона в Якутск", - рассказал Платонов.