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РИА Новости

Поиск пропавшего вертолета Eurocopter в Якутии оказался безрезультатным

09:23 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр КовалевВертолет AS355N Eurocopter. Архивное фото
Вертолет AS355N Eurocopter. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
Вертолет AS355N Eurocopter. Архивное фото. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета Eurocopter в Якутии в течение семи дней не привели к результатам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.
Утром 15 сентября стало известно, что Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира.
На поиски привлекли вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям, а также вертолеты якутской территориальной подсистемы РСЧС и региональной авиакомпании "Полярные авиалинии".
Найти пропавший вертолет не удалось, хотя поиски с воздуха велись семь дней.
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"Поиски не привели к результатам. Общее время, проведенное в воздухе в поисковых мероприятиях вертолета Ми-8 авиакомпании, составило в среду, четверг и пятницу около восьми часов. Маршрут и направление экипажу давали из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Полеты прекращены из-за неблагоприятных метеоусловий. Экипаж и вертолет вернулись из Оймякона в Якутск", - рассказал Платонов.
Он отметил, что при поступлении заявки поиски могут быть возобновлены.
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EurocopterПолярные авиалинииМи-8ЯкутияПроисшествия
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