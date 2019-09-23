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РИА Новости
Новое оружие России

С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ

09:20 23.09.2019 (обновлено: 12:55 23.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФБоевой пуск ракеты
Боевой пуск ракеты
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, пишет китайское издание Sina.
Отмечается, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового российского противоракетного комплекса.
Автор статьи напомнил, что некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты.
Так, в 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска, разлетевшись на части. Ученые установили, что он пересек атмосферу со скоростью 67600 километров в час.

"Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала", — говорится в публикации.

Производство С-500 началось в июне. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия пока не будет продавать комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для армии.
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Радиус поражения С-500 "Прометей" — 600 километров. Система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Она также будет иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.
По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
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Новое оружие РоссииС-500 "Прометей"КитайРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия пока не будет продавать комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для армии."// Не верю, Путин всегда готов продать любое оружие даже противнику.
23 сентября, 12:07
zznayur
373012050
вот РИА, учитесь сочинять у Китайских братьев)
23 сентября, 09:52
ffasfegsf
33900441
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