С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, пишет китайское издание Sina.

Отмечается, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового российского противоракетного комплекса.

Автор статьи напомнил, что некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты.

Так, в 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска, разлетевшись на части. Ученые установили, что он пересек атмосферу со скоростью 67600 километров в час.

"Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала", — говорится в публикации.

Производство С-500 началось в июне. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия пока не будет продавать комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для армии.

Радиус поражения С-500 "Прометей" — 600 километров. Система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Она также будет иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.