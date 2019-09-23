Американский эксперт заявил, что отношения США и РФ дошли до опасной черты

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отношения США и России дошли до опасной черты, когда предотвращать потенциальные конфликты становится все сложнее, так что двум странам необходимо восстановить каналы коммуникации, сказал РИА Новости вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби. Помимо ЦРУ, Биби также работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

По его словам, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", хотя и снял подозрения о "сговоре Дональда Трампа с Москвой", но в США по-прежнему считают, что Россия пытается "подорвать американскую демократию" и вообще всячески навредить Америке.

"Это очень опасно, и точка. Представление, что США столкнулись с риском самому своему существованию, делает управление кризисом намного более сложным. Становится намного более сложным устанавливать каналы коммуникации, которые требуются, чтобы управлять кризисом и предотвращать конфликт", - считает Биби. "Это не позволяет американским экспертам и политикам выступать за меры, которые позволят управлять нашими отношениями в том состоянии конкуренции, в которой мы находимся, и устранять опасности. В результате мы не делаем вещи, необходимые для того, чтобы не позволить этой конкуренции выйти из-под контроля", - сказал эксперт.

Биби выпустил в этом месяце книгу "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу". В книге он обосновывает тезис, что взаимные стереотипы и недопонимание могут привести к эскалации напряженности между странами, которая, в свою очередь, способна вылиться в открытый неконтролируемый конфликт.

"Нам надо говорить друг с другом, должна быть коммуникация. Даже во время холодной войны было больше общения между Вашингтоном и Москвой, чем сейчас. В США даже есть законы, которые не позволяют определенные виды общения - например, между нашими военными. И у политиков есть очень много сомнений относительно общения с российскими официальными лицами. Они обеспокоены, что это может привести к обвинениям в предательстве или в том, что они оправдывают Россию. Это не позволяет осуществлять коммуникации, необходимые для управления нашими отношениями", - считает Биби.

"Я также считаю, что нужно установить новые правила игры. Во время холодной войны у нас были правила... Они не были задуманы с тем, чтобы мы стали друзьями. Их целью было обеспечить, чтобы мы из конкурентов не стали врагами, которые воюют на настоящей войне. Большинство (этих правил) сейчас ушли, а те, что остались, находятся под угрозой. Даже те, что остались, не задуманы таким образом, чтобы соответствовать новым условиям, с которыми мы сталкиваемся, новым технологиям вооружений", - сказал эксперт.

Он пояснил, что появившиеся в последнее время технологии требуют иного подхода, чем существующая система стратегической стабильности. Например, появились тактические ракеты, которые могут иметь стратегическое применение, и они почти так же важны, как в свое время были важны ядерные вооружения. "У нас есть новые гиперзвуковые средства доставки, которые очень сложны для обнаружения и перехвата, сокращают время принятия решения после предупреждения. Искусственный интеллект увеличивает угрозы, как и противоспутниковые системы. И в кибер-мире у нас, я бы сказал, есть ключевые технологии, которые работают в другой логике, чем старая атмосфера сдерживания. Нам надо найти путь к достижению стратегической стабильности в новой ситуации", - считает Биби.

"Мы еще не понимаем, как это сделать, мы не говорим об этом по-настоящему друг с другом. Думаю, что все эти области требуют выработки новых правил игры. Что-то из этого стоит делать на двусторонней основе между Вашингтоном и Москвой, что-то на многосторонней основе с участием большого количества переговорщиков и игроков", - полагает он.

"Нужны новые подходы, потому что старые договоры по контролю над вооружениями в основном относились к численным показателям и лимитам. Похоже, что это не сработает в новой атмосфере. Нам нужно быть более креативными. Но нам прежде всего надо начать говорить друг с другом, а этого не происходит", - уточнил эксперт.

При этом, по его словам, постепенное восстановление диалога по принципу "снизу вверх" не срабатывало в прошлом, и в какой-то момент все равно необходимо общение на уровне руководства стран. Биби признал, что политическая логика момента, которая предписывает американскому руководству воздерживаться от переговоров с Россией, противоречит диалогу, который необходим для сокращения риска конфликта. В своей книге Биби описывает схожую, по его мнению, ситуацию накануне Первой мировой войны. Тогда, по его словам, к катастрофе привели, в частности, взаимная недооценка потенциальными противниками друг друга, несовместимые геополитические амбиции, а также новые технологии, поощряющие первый удар и создающие иллюзию превосходства над противником.