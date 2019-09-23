Российские военные рассказали о новом применении советских артустановок

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные впервые использовали самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка" как высокоточное оружие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Самые мощные дальнобойные орудия 2С7М "Малка" ВВО впервые использованы как высокоточное оружие", - заявили в ВВО.

Отмечается, что установки применялись в ходе тактических учений на полигоне Трехречье в Амурской области. Подразделение самоходных артиллерийских установок впервые стреляло на максимальные дальности по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Цель, по данным ВВО, располагалась на расстоянии около 40 километров от огневых позиций. С помощью беспилотника военные получили точные координаты выявленного объекта, ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Следующим залпом были уничтожены условные подземные склады с боеприпасами.

"Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой "Малка" значительно расширяет её потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия", - говорится в сообщении.