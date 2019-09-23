Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T08:54Z
https://ria.ru/20190923/1558987873.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_b5c28be204f7712209303c5f2ee9493b.jpg
РИА Новости

Власти объяснили существенный рост зарплат в Севастополе

08:54 23.09.2019
714
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Увеличение среднего уровня заработной платы в Севастополе более чем на 10% за первое полугодие 2019 года, зафиксированное Росстатом, объясняется ее низким стартовым уровнем в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией, сказал РИА Новости вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.
Рейтинг регионов по динамике зарплаты был составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%. В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.
"Это реальный рост, но обусловлен он фактически тем, что изначально база в Севастополе (2014 год) была очень низкой. У нас рост происходит быстрее, потому что (заработная плата) была значительно ниже, чем среднероссийские показатели", - сказал Базаров.
850028
Обсудить 0
РосстатРИА НовостиКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион
Российские военные рассказали о новом применении советских артустановок
РИА
Новости
Здание Капитолия в Вашингтоне
Американский эксперт заявил, что отношения США и РФ дошли до опасной черты
Боевой пуск ракеты
С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ
Рабочий в цехе
В России работают над истребителем шестого поколения
Лента
новостей
Тактические учения в Абхазии
Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
СМИ: у безработного москвича угнали автомобиль за семь миллионов рублей
Зеленый чай
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
Энергия будущего: в России создали диагностическое оборудование для ITER
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Рыба
"Земля леопарда" просит Росрыболовство помочь в ситуации с выловом кеты
Подозреваемый в зале суда
В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния