Власти объяснили существенный рост зарплат в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Увеличение среднего уровня заработной платы в Севастополе более чем на 10% за первое полугодие 2019 года, зафиксированное Росстатом, объясняется ее низким стартовым уровнем в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией, сказал РИА Новости вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.
Рейтинг регионов по динамике зарплаты был составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%. В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.
"Это реальный рост, но обусловлен он фактически тем, что изначально база в Севастополе (2014 год) была очень низкой. У нас рост происходит быстрее, потому что (заработная плата) была значительно ниже, чем среднероссийские показатели", - сказал Базаров.