В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности на вторник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера вторника, 24 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности с 21.00 субботы до 21.00 понедельника по той же причине.
30 мая 2017, 21:45РИА НовостиУровни опасности погоды
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Согласно новым данным, предупреждение о ветре будет действовать в Москве и Подмосковье с 22.00 23 сентября до 22.00 24 сентября.