В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности на вторник

Ненастная погода и ветер в Москве. Архивное фото

Ненастная погода и ветер в Москве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера вторника, 24 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности с 21.00 субботы до 21.00 понедельника по той же причине.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.