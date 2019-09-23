Диетолог назвала замедляющие старение продукты

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые, изучавшие рацион долгожителей из разных стран, выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением определенных продуктов, пишет газета Ученые, изучавшие рацион долгожителей из разных стран, выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением определенных продуктов, пишет газета "Аргументы и факты"

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые разрушают ДНК и вызывают медленное умирание клеток.

Одним из лидеров по количеству антиоксидантов является зеленый чай. Ученые рекомендуют пить его каждый день. Также очень полезными оказались финики: они содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан (стабилизирует психику и улучшает настроение). Следом идет облепиха с высоким содержанием витамина А, замедляющего старение.

Натуральная кисломолочная продукция богата полезными аминокислотами, помимо этого в ее состав входят кальций, селен, фтор, медь, поэтому диетолог рекомендует включить в рацион творог, простоквашу, йогурт, кефир или кумыс.