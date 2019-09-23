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РИА Новости

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

08:50 23.09.2019 (обновлено: 08:53 23.09.2019)
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© Fotolia / Dušan ZidarЗеленый чай
Зеленый чай
© Fotolia / Dušan Zidar
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые, изучавшие рацион долгожителей из разных стран, выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением определенных продуктов, пишет газета "Аргументы и факты".
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые разрушают ДНК и вызывают медленное умирание клеток.
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Одним из лидеров по количеству антиоксидантов является зеленый чай. Ученые рекомендуют пить его каждый день. Также очень полезными оказались финики: они содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан (стабилизирует психику и улучшает настроение). Следом идет облепиха с высоким содержанием витамина А, замедляющего старение.
Натуральная кисломолочная продукция богата полезными аминокислотами, помимо этого в ее состав входят кальций, селен, фтор, медь, поэтому диетолог рекомендует включить в рацион творог, простоквашу, йогурт, кефир или кумыс.
Также очень полезны черника, в которой есть антоцианы — вещества, обладающие противоопухолевой активностью, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту ликопину спасают организм от переедания и набора веса, а также стимулируют работу половой и нервной систем.
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