В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад

Отмечается, что убийство 22-летней девушки было совершено 19 лет назад в городе Усть-Куте. По данным следствия, обвиняемый нанес своей сожительнице несколько ножевых ранений, после чего скрыл тело в безлюдном месте. Его личность была установлена, однако молодой человек скрылся и был объявлен в розыск, информирует следствие. Известно, что какое-то время обвиняемый проживал на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок.