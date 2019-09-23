В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад

ИРКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Мужчине в Приангарье предъявили обвинение в убийстве девушки 19 лет назад, сообщает СУ СК по региону.
"Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 39-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что убийство 22-летней девушки было совершено 19 лет назад в городе Усть-Куте. По данным следствия, обвиняемый нанес своей сожительнице несколько ножевых ранений, после чего скрыл тело в безлюдном месте. Его личность была установлена, однако молодой человек скрылся и был объявлен в розыск, информирует следствие. Известно, что какое-то время обвиняемый проживал на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок.
В начале сентября 2019 года мужчина был задержан. В настоящее время он этапирован в Иркутскую область и заключен под стражу. На допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что мотивом убийства стала ревность.