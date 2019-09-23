Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T08:46Z
https://ria.ru/20190923/1558987696.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_0:69:3075:1799_1036x0_80_0_0_819387805bafec7d502d690cfdf4ede2.jpg
РИА Новости

В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад

08:46 23.09.2019
1347
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПодозреваемый в зале суда
Подозреваемый в зале суда
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
ИРКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Мужчине в Приангарье предъявили обвинение в убийстве девушки 19 лет назад, сообщает СУ СК по региону.
"Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 39-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Беглый преступник, пойманный в Тулуне
14 августа, 08:00РИА Новости
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Отмечается, что убийство 22-летней девушки было совершено 19 лет назад в городе Усть-Куте. По данным следствия, обвиняемый нанес своей сожительнице несколько ножевых ранений, после чего скрыл тело в безлюдном месте. Его личность была установлена, однако молодой человек скрылся и был объявлен в розыск, информирует следствие. Известно, что какое-то время обвиняемый проживал на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок.
В начале сентября 2019 года мужчина был задержан. В настоящее время он этапирован в Иркутскую область и заключен под стражу. На допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что мотивом убийства стала ревность.
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки
25 июня, 08:00РИА Новости
"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы
700191
Обсудить 0
Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Бриллиантовые слезы: у девушки из Армении нашли редкое заболевание
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния