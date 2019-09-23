На Сахалине застрелили напавшего на рыбака медведя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – РИА Новости. Охотоведы застрелили медведя, при нападении которого погиб сотрудник рыболовецкого стана на Сахалине, сообщил РИА Новости замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг сахалинца с тяжелыми ранами после нападения медведя обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах". Стан находится недалеко от этого завода. Мужчина скончался при транспортировке в больницу.

"Вечером в воскресенье хищник вышел на тот же самый рыболовецкий стан к жилым постройкам. Там все эти дни дежурила наша оперативная группа, которая произвела отстрел опасной особи. Животное весом 200 килограммов удалось идентифицировать по следам", - добавил Дударев.