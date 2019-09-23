Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T08:41Z
https://ria.ru/20190923/1558987549.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149530/14/1495301435_0:54:1500:898_1036x0_80_0_0_1b51da472a22920fa2d6d15af0d79f76.jpg
РИА Новости

На Сахалине застрелили напавшего на рыбака медведя

08:41 23.09.2019
868
© Алексей БезруковБурый медведь
Бурый медведь
© Алексей Безруков
Бурый медведь. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – РИА Новости. Охотоведы застрелили медведя, при нападении которого погиб сотрудник рыболовецкого стана на Сахалине, сообщил РИА Новости замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.
Ранее сообщалось, что в минувший четверг сахалинца с тяжелыми ранами после нападения медведя обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах". Стан находится недалеко от этого завода. Мужчина скончался при транспортировке в больницу.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
04:11РИА Новости
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
"Вечером в воскресенье хищник вышел на тот же самый рыболовецкий стан к жилым постройкам. Там все эти дни дежурила наша оперативная группа, которая произвела отстрел опасной особи. Животное весом 200 килограммов удалось идентифицировать по следам", - добавил Дударев.
По его словам, охотоведам не удалось установить обстоятельства и причины происшествия. Пока известно только, что на крыльце жилой постройки были оставлены пищевые отходы.
602603
Обсудить 0
Происшествия
Рекомендуем
Последствия тайфуна
Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье
РИА
Новости
Подозреваемый в зале суда
В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад
Открытие Статуи Будды Майтреи в Лагани, Республика Калмыкия
В Калмыкии открыли самую большую в Европе статую Будды Майтреи
Мокрый снег
В Свердловской области выпал первый снег
Лента
новостей
Здание Капитолия в Вашингтоне
Американский эксперт заявил, что отношения США и РФ дошли до опасной черты
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео раскритиковал просьбы Китая о репатриации уйгуров
Зеленый чай
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Заключительный сезон сериала Игра престолов завоевал награду телеакадемии США Emmy
Последний сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми"
Рейтинг российских регионов по динамике зарплаты в I полугодии 2019 года
Рейтинг российских регионов по динамике зарплаты в I полугодии 2019 года
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган созвонился с Трампом
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Бивень мамонта
У трех жителей Якутии изъяли десять фрагментов бивней мамонтов
Вид Петропавловска-Камчатского
На Камчатке проведут проверку из-за объявления голодовки работниками БТИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния