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РИА Новости

На Украине девять человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика

08:36 23.09.2019 (обновлено: 11:22 23.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ/МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Девять человек погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"Двадцать второго сентября вечером на 250 километре автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса. В результате девять человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Автомобиль украинской полиции
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По информации правоохранителей, водитель DAF с полуприцепом (цистерна) ехал по направлению в Киев, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который остановился на обочине дороги для замены колеса. Часть пассажиров автобуса в момент ДТП стояли на обочине.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Пресс-служба Житомирского горсовета в понедельник сообщила, что в связи с ДТП "распоряжением Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина объявлен трехдневный траур в Житомирской городской объединенной территориальной общине".
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