На Украине девять человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика

КИЕВ/МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Девять человек погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"Двадцать второго сентября вечером на 250 километре автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса. В результате девять человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, водитель DAF с полуприцепом (цистерна) ехал по направлению в Киев, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который остановился на обочине дороги для замены колеса. Часть пассажиров автобуса в момент ДТП стояли на обочине.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".