Уровень воды в Амуре у Хабаровска снизился на 11 сантиметров за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур стабильно снижается почти на всей территории подтопленного паводком Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Стабильное снижения уровня воды в Амуре отмечается на большей части Хабаровского края... По состоянию на 23 сентября, уровень Амура у Хабаровска составил 506 сантиметров (минус 11 сантиметров за сутки), у Комсомольска-на-Амуре 756 сантиметров (минус 6 сантиметров за сутки)", - говорится в сообщении.

В Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты.

В общей сложности в зоне паводка в регионе находятся 85 населенных пунктов в 8 муниципальных образований. Подтоплены 457 частных жилых домов и 1519 приусадебных участков. Есть переливы воды на 109 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.