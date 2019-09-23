В Южной Корее около 30 человек пострадали от тайфуна, сообщили СМИ

По данным агентства, среди пострадавших трое полицейских и пожарный. Наибольший ущерб был нанесен южным регионам страны: там затоплены свыше 60 дорог. Из-за тайфуна в стране было нарушено авиасообщение, сбои также произошли в движении поездов по более 40 направлениям, закрыты национальные парки.