В Иркутске ребенок погиб после пожара в многоквартирном доме

Информация о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Красногвардейской поступила в пожарную охрану в 18. 22 (13.22 мск) в воскресенье. На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже. Существовала угроза распространений огня. Большинство находящихся в доме жильцов покинули здание самостоятельно. Трех человек со второго этажа эвакуировали пожарные с помощью спецтехники. В квартире, где начался пожар, находились оставленные без присмотра 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они были обнаружены в бессознательном состоянии.