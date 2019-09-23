В Иркутске ребенок погиб после пожара в многоквартирном доме

ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, ее младший брат находится в больнице после пожара в многоквартирном доме в Иркутске, сообщает ГУМЧС региона.
Информация о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Красногвардейской поступила в пожарную охрану в 18. 22 (13.22 мск) в воскресенье. На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже. Существовала угроза распространений огня. Большинство находящихся в доме жильцов покинули здание самостоятельно. Трех человек со второго этажа эвакуировали пожарные с помощью спецтехники. В квартире, где начался пожар, находились оставленные без присмотра 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они были обнаружены в бессознательном состоянии.
"Травмированных детей госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось", - говорится в сообщении.
Огнем повреждено 16 квадратных метров площади. Причина пожара устанавливается.