Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T16:26Z
https://ria.ru/20190923/1558986196.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/145319/90/1453199096_190:0:3831:2048_1036x0_80_0_0_14c57252042917dcf778ec4a300bd201.jpg
РИА Новости

На Камчатке проведут проверку из-за объявления голодовки работниками БТИ

07:42 23.09.2019 (обновлено: 16:26 23.09.2019)
11073
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского
Вид Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Петропавловска-Камчатского. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Прокуратура Камчатки начала проверку из-за объявления голодовки несколькими сотрудниками Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ), сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Ранее издание "Кам24" написало, что сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил изданию, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия. "Кам24" пишет, что подписи под заявлением о голодовке поставили девять человек.

"Прокуратурой края организована проверка в связи с объявлением голодовки работниками БТИ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, будет дана оценка информации, что сотрудников БТИ якобы собираются уволить без выходного пособия.
"Будет проверено соблюдение трудовых прав работников при сокращении. В целом будет проведена проверка по всем обстоятельствам", — добавил представитель надзорного ведомства.
Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, представители властей проведут переговоры с руководством БТИ. "Сейчас выехали (на переговоры. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Комментарием представителей БТИ РИА Новости пока не располагает.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
29 апреля, 14:21РИА Новости
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
5412224
Обсудить 2
КамчаткаПроисшествия
Рекомендуем
Певец и поэт Михаил Круг
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА
Новости
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Лента
новостей
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
Лента новостейМолния