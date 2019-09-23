На Камчатке проведут проверку из-за объявления голодовки работниками БТИ

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Прокуратура Камчатки начала проверку из-за объявления голодовки несколькими сотрудниками Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ), сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Ранее издание "Кам24" написало, что сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил изданию, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия. "Кам24" пишет, что подписи под заявлением о голодовке поставили девять человек.

"Прокуратурой края организована проверка в связи с объявлением голодовки работниками БТИ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, будет дана оценка информации, что сотрудников БТИ якобы собираются уволить без выходного пособия.

"Будет проверено соблюдение трудовых прав работников при сокращении. В целом будет проведена проверка по всем обстоятельствам", — добавил представитель надзорного ведомства.