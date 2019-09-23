В Эрмитаж отправили уникальную открытку из Владивостока

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Уникальную открытку отправили из Владивостока в Санкт-Петербург директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому в понедельник, 23 сентября - так символично открылась в Приморье ежегодная выставочная неделя, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Торжественная церемония специального гашения почтовой карточки, посвященной Дням Эрмитажа во Владивостоке, дает старт всей программе.

"В этом году для карточки было выбрано произведение середины XVII века художника голландской школы Абрахама ван дер Хуфа "Нападение кавалерийского отряда на обоз". Впервые открытка получила звуковую иллюстрацию, которая позволяет прослушать информацию о художнике, истории создания картины с помощью специального QR-кода", - рассказала РИА Новости директор Приморской Государственной картинной галереи Алена Даценко.

Все желающие могли опустить открытку, гашенную специальным штемпелем "Дни Эрмитажа во Владивостоке-2019", в специальный почтовый ящик. Организаторы гарантировали, что сообщения будут доставлены адресатам.

Под вспышки фотокамер Даценко отправила открытку со спецгашением Дней Эрмитажа во Владивостоке генеральному директору одного из главных музеев страны Михаилу Пиотровскому.