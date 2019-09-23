На реке Лена в Якутии столкнулись два парома с людьми

Столкновение на реке Лена двух теплоходов. 23 сентября 2019

© Фото : Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ Столкновение на реке Лена двух теплоходов. 23 сентября 2019

ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Во время переправы через реку Лена столкнулись два парома с людьми, сообщила пресс-служба управления МЧС по Якутии.

Инцидент произошел в воскресенье около 23:00 по местному времени у острова Сафон.

© Фото : Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ Столкновение на реке Лена двух теплоходов. 23 сентября 2019 © Фото : Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ Столкновение на реке Лена двух теплоходов. 23 сентября 2019

На переправе Якутск — Нижний Бестях столкнулись "Паром-9" и "СПТО-832" частных перевозчиков. На них находились люди и автомобили.

"Жертв среди населения нет. Один из паромов получил повреждения носовой части, второй — в районе аппарели. Также была повреждена одна машина. Рейс был отменен, выгрузку автомобилей совершили в микрорайоне Даркылах", — уточнили в МЧС.