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РИА Новости

Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии

06:42 23.09.2019 (обновлено: 11:15 23.09.2019)
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© REUTERS / Houthi Media OfficeРакеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
© REUTERS / Houthi Media Office
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS заявил, что йеменские повстанцы-хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, благодаря чему смогли нанести удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.
По его словам, йеменским мятежникам досталось оружие от экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, "скупавшего его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти".
При этом Зариф отметил, что у хуситов есть технологии и ноу-хау, которые позволили им усовершенствовать имеющееся оружие.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Эр-Рияд не представил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам.
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Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Saudi AramcoМохаммад Джавад ЗарифСаудовская АравияЙеменИранВ мире
Популярные комментарии
удачи хуситам и дальше шатать калолицию
23 сентября, 07:45
sside.box
5820023
Можно представить, как вытянутся лица у конгрессменов США, когда кто нибудь введет действенные санкции против США. Ждем!
23 сентября, 08:26
Юрий Cordik
4662015
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