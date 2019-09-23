Синоптики предупредили о затяжном похолодании в центральной России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семи градусов тепла, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, такая прохладная погода характерна для октября. В понедельник температура в центре страны составит около 6-11 градусов.
Следующие две ночи на севере ЦФО местами ожидаются заморозки. Днем воздух прогреется, максимум, до десяти градусов, при этом возможны дожди и мокрый снег.
В Центральном Черноземье во вторник и среду дневная температура составит 8-13 градусов.
К концу недели дневная температура будет доходить до 6-11 градусов, в Центральном Черноземье — до 8-13 градусов.
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