Синоптики предупредили о затяжном похолодании в центральной России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семи градусов тепла, рассказала " Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семи градусов тепла, рассказала "" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, такая прохладная погода характерна для октября. В понедельник температура в центре страны составит около 6-11 градусов.

Следующие две ночи на севере ЦФО местами ожидаются заморозки. Днем воздух прогреется, максимум, до десяти градусов, при этом возможны дожди и мокрый снег.

В Центральном Черноземье во вторник и среду дневная температура составит 8-13 градусов.