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РИА Новости

Синоптики предупредили о затяжном похолодании в центральной России

06:30 23.09.2019 (обновлено: 12:40 23.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПохолодание в Москве
Похолодание в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семи градусов тепла, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, такая прохладная погода характерна для октября. В понедельник температура в центре страны составит около 6-11 градусов.
Следующие две ночи на севере ЦФО местами ожидаются заморозки. Днем воздух прогреется, максимум, до десяти градусов, при этом возможны дожди и мокрый снег.
В Центральном Черноземье во вторник и среду дневная температура составит 8-13 градусов.
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К концу недели дневная температура будет доходить до 6-11 градусов, в Центральном Черноземье — до 8-13 градусов.
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Эй, мастера заголовка, так КАК ДОЛГО продлится-то? На поставленный в заголовке вопрос сами же и не ответили. У - Уровень.
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