Последний сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми"

Конкуренцию "Игре престолов" в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

Последний, восьмой сезон "Игры престолов" вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy. Нынешняя победа для "Игры престолов" в этой номинации четвертая по счету.