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РИА Новости
Культура

Последний сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми"

06:11 23.09.2019 (обновлено: 06:59 23.09.2019)
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© AP Photo / Phil McCartenЗаключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США Emmy
Заключительный сезон сериала Игра престолов завоевал награду телеакадемии США Emmy
© AP Photo / Phil McCarten
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
Конкуренцию "Игре престолов" в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".
Последний, восьмой сезон "Игры престолов" вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy. Нынешняя победа для "Игры престолов" в этой номинации четвертая по счету.
Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале Убивая Еву
05:59Культура
Джоди Комер завоевала "Эмми" за лучшую женскую роль в сериале "Убивая Еву"
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КультураИгра престолов (сериал)США
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