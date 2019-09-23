Джоди Комер завоевала "Эмми" за лучшую женскую роль в сериале "Убивая Еву"

Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Убивая Еву"

© AP Photo / Phil McCarten Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Убивая Еву"

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Британская актриса Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Убивая Еву". Церемонию вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует в прямом эфире телеканал Fox.

В номинации были также представлены Эмилия Кларк ("Игра престолов"), Робин Райт ("Карточный домик"), Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Сандра О ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк") и Мэнди Мур ("Это мы").

Для 26-летней Комер это первая номинация и первая победа на Emmy.