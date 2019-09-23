Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова предположила, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), об этом она заявила в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале Балерина Анастасия Волочкова предположила, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), об этом она заявила в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ

"Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО - подсадку для того, чтобы иметь ребенка", - заявила Волочкова.

Несмотря на то, что причиной развития болезни могло быть все что угодно, "есть какая-то статистика", согласно которой определенная опасность в данной процедуре все-таки есть, утверждает балерина. Кроме того, одним из факторов развития заболевания мог быть возраст Заворотнюк (48 лет. – прим. ред.), добавила она, напомнив, что процедуру ЭКО также проходила скончавшаяся в 2015 году певица Жанна Фриске.

Как именно ЭКО может быть связано с опухолью мозга, Волочкова не пояснила.

В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.