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РИА Новости

Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк

05:34 23.09.2019 (обновлено: 05:35 23.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова предположила, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), об этом она заявила в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.
"Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО - подсадку для того, чтобы иметь ребенка", - заявила Волочкова.
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Несмотря на то, что причиной развития болезни могло быть все что угодно, "есть какая-то статистика", согласно которой определенная опасность в данной процедуре все-таки есть, утверждает балерина. Кроме того, одним из факторов развития заболевания мог быть возраст Заворотнюк (48 лет. – прим. ред.), добавила она, напомнив, что процедуру ЭКО также проходила скончавшаяся в 2015 году певица Жанна Фриске.
Как именно ЭКО может быть связано с опухолью мозга, Волочкова не пояснила.
В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.
На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.
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НТВ (телеканал)Анастасия ВолочковаАнастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не понимаю, почему «звезды» и представители шоу-бизнеса взялись комментировать болезнь Заворотнюк? Не лучше ли оставить её в покое и дождаться заключений медиков?
23 сентября, 06:22
VVitaliyTitov125
3400003
А этой звезде требуется пересадка мозга...
23 сентября, 06:47
Naum Vygodsky
1621000
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