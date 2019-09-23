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РИА Новости
Культура

"Чернобыль" завоевал премию "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

04:54 23.09.2019 (обновлено: 07:46 23.09.2019)
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© AP Photo / Chris Pizzello"Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал"
Чернобыль завоевал Emmy в категории лучший мини-сериал
© AP Photo / Chris Pizzello
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал", 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслируется на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.
В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".
"Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи", - сказал, получая награду, создатель сериала Крэйг Мэйзин.
Он также завоевал Emmy за сценарий к "Чернобылю", а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.
Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".
"Чернобыль" – пятисерийный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий, он вышел на телеканале HBO.
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах
04:14Культура
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер получили премию "Эмми"
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