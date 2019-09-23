"Чернобыль" завоевал премию "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал", 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслируется на телеканале "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал", 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслируется на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.

В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи", - сказал, получая награду, создатель сериала Крэйг Мэйзин.

Он также завоевал Emmy за сценарий к "Чернобылю", а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".