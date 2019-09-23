Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер получили премию "Эмми"

Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах

© AP Photo / Chris Pizzello Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах. Церемония вручения награды телеакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, трансляцию ведет телеканал Fox.

Хейдер получил награду за сериал "Барри", но завоевывает Emmy в этой категории за эту картину второй год подряд. Конкуренцию ему на этот раз составляли Дон Чидл ("Черный понедельник"), Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Юджин Леви ("Шиттс Крик"), Майкл Дуглас ("Метод Комински").

Фиби Уоллер-Бридж заработала награду за сериал "Дрянь", где она выступила еще и сценаристом, за что также получила Emmy. За награду в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" боролись Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташа Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулия Луис-Дрейфус ("Вице-президент"). "Дрянь" также принесла Emmy Герри Брэдбиру за режиссуру.