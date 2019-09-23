Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В интернете появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в соцсети "ВКонтакте".
На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая боевая машина, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.
Как уточнили в Минобороны, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.