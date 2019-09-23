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РИА Новости

Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

04:11 23.09.2019 (обновлено: 12:44 23.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчебное десантирование БМД-2
Учебное десантирование БМД-2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Учебное десантирование БМД-2. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В интернете появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в соцсети "ВКонтакте".
На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая боевая машина, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.
Как уточнили в Минобороны, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
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Воздушно-десантные войска РоссииОренбургская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Где довольные возгласы корреспондентов РенТВ, которые так дико потешались, над подобными случаями в НАТО???
23 сентября, 05:38
VFVladislav First
36216297371
А я же забыл, мы умеем смеяться только над другими, называя их руко...пыми, ведь в нашей российской армии такого случиться не может, мы ведь скоро тоже начнём называть себя исключительными.
23 сентября, 05:41
VFVladislav First
330153135359
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