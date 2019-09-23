На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен — РИА Новости. Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализировали с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.