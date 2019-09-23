На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен — РИА Новости. Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализировали с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
"Они (рыбаки. — Прим. ред.) направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, источник отравления устанавливается. Комментариями регионального Минздрава РИА Новости пока не располагает.