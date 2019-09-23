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РИА Новости

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

04:11 23.09.2019 (обновлено: 13:39 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен — РИА Новости. Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализировали с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Они (рыбаки. — Прим. ред.) направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, источник отравления устанавливается. Комментариями регионального Минздрава РИА Новости пока не располагает.
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