Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T08:36Z
https://ria.ru/20190923/1558985193.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:95:3008:1787_1036x0_80_0_0_c0ea2b3d20138049d7f147162d1b6bf5.jpg
РИА Новости

Названы самые небезопасные пароли

03:49 23.09.2019 (обновлено: 08:36 23.09.2019)
21706
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Программирование. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.
Для эксперимента специалисты создали "приманку" для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из Сети – роутеров, камер или других гаджетов. Хакеры пытались получить к ним доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля. После этого компания провела анализ того, какие комбинации использовались чаще всего. Всего в эксперименте "приняли" участие более 14 тысяч человек.
Кибербезопасность
1 февраля, 19:02РИА Новости
InfoWatch советует не использовать одинаковые пароли для разных сервисов
Оказалось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности стали комбинации, которые устанавливаются еще при производстве - это комбинации "admin/QWestM0dem" и "admin/airlive" (24%). При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания "admin/admin", "support/support" и "root/root".
По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.
"Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали", - заключили в Avira.
Хакерская атака
23 апреля, 03:40РИА Новости
Названы самые "слабые" пароли
69337539
Обсудить 0
ГерманияТехнологииВ мире
Рекомендуем
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Кудрин ответил на заявление Шойгу о тратах на оборону
РИА
Новости
Пилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Лента
новостей
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Похолодание в Москве
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в центральной России
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
Лента новостейМолния