Военные провели боевые пуски ракет комплексов С-400 на полигоне в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Зенитный ракетный полк на полигоне "Телемба" в Бурятии провёл боевые пуски ракет комплексов С-400, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", подразделения обеспечения, всего более 150 военнослужащих. Боевые упражнения выполнялись на технике полигона", - сообщил он.

По словам офицера, на этапе боевой стрельбы на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка, имитирующая воздушный налет условного противника. На учениях также использовали цели нового типа.