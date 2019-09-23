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РИА Новости

Военные провели боевые пуски ракет комплексов С-400 на полигоне в Бурятии

03:41 23.09.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Зенитный ракетный полк на полигоне "Телемба" в Бурятии провёл боевые пуски ракет комплексов С-400, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", подразделения обеспечения, всего более 150 военнослужащих. Боевые упражнения выполнялись на технике полигона", - сообщил он.
По словам офицера, на этапе боевой стрельбы на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка, имитирующая воздушный налет условного противника. На учениях также использовали цели нового типа.
Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет и поразили все назначенные цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах, добавил Воскресенский.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
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Николай Воскресенский (флот)С-400 «Триумф»БурятияБезопасность
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