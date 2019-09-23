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РИА Новости

В АСВ объяснили, почему в РФ нет потребности повышать страховку по вкладам

03:45 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средний размер банковского вклада граждан в РФ составляет 160-200 тысяч рублей, поэтому пока и нет явной потребности повышать предельную сумму страхового возмещения по вкладам, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Вопрос повышения этого лимита периодически поднимается в экспертном и банковском сообществе. Однако, по мнению экспертов, он не будет актуален по крайней мере в ближайшие два года из-за довольно высокой задолженности АСВ перед ЦБ.
"Такой явной потребности сейчас не видно. Средний размер вклада составляет 160-200 тысяч рублей. При этом 99,6% счетов застрахованных категорий вкладчиков полностью защищены при действующем лимите возмещения", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о том, не назрела ли в стране необходимость повысить размер страхового возмещения вкладчикам банков.
По его словам, лимит страхового возмещения примерно соответствует двум долям ВВП на душу населения и примерно в 33 раза превышает средний размер заработной платы в стране.
ЦБ в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Лимит кредитной линии сейчас составляет 1,03 триллиона рублей. Ранее Исаев говорил о перспективах погасить задолженность перед Центробанком к 2022-2023 году. По его словам, госкорпорация по состоянию на сентябрь еще должна вернуть Банку России 690 миллиардов рублей.
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