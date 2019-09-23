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РИА Новости

Невесты в России "постарели" на восемь лет

03:30 23.09.2019 (обновлено: 12:03 23.09.2019)
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© SputnikМолодожены
Молодожены
© Sputnik
Молодожены. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.
При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет.

"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", — сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Она добавила, что "существует и еще одна причина – увеличение пар, не регистрирующих брак, что свойственно более молодому поколению".
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В ближайшее время в брачный и репродуктивный возраст начнут вступать те, кто родился в начале "нулевых" — уже в следующем году можно ожидать увеличение "коэффициентов брачности", отметила Егорова.
Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.
"При традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", — заключила Егорова.
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