Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T10:28Z
https://ria.ru/20190923/1558984942.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/20187/49/201874993_0:234:1489:1072_1036x0_80_0_0_dde4306f3d37af1ea0007d5238e66afc.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали, как использовать жвачку для поддержания здоровья зубов

03:16 23.09.2019 (обновлено: 10:28 23.09.2019)
6708
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЛиния по сортировке и упаковке жевательной резинки
Линия по сортировке и упаковке жевательной резинки
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Линия по сортировке и упаковке жевательной резинки. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Использование жевательной резинки после каждого приема пищи в течение 10-15 минут поможет сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы, главное выбирать жвачку с минимальным количество сахара и красителей, считают опрошенные РИА Новости врачи.
День рождения жевательной резинки отмечается 23 сентября.
"Жевательную резинку следует использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут. В целом, при грамотном использовании это полезно", - рассказал профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко.
Он пояснил, что жевательная резинка помогает очистить полость рта за счет слюноотделения, кроме того происходит и механическая чистка за счет того, что крупные частички пищи приклеиваются к жвачке.
При этом использовать жевательную резинку вместо зубной щетки нельзя, предупредил врач. "Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор", - пояснил Бондаренко.
Однако жевательная резинка имеет свои плюсы, так например она способна поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличивает кровоток в пародонте и дает ощущение свежести после приема пищи, добавил эксперт.
Международная космическая станция. Архивное фото
28 мая, 01:09РИА Новости
Ученые протестируют на МКС жвачку для защиты космонавтов от пародонтита
В свою очередь профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов рассказал, что употребление жевательной резинки безопасно для желудка, главное, не глотать ее и не жевать в течение всего дня.
Врачи отмечают, что при выборе жевательной резинки следует отдавать предпочтение той, которая содержит низкое количество сахара и красителей.
Противопоказаниями для употребления жевательной резинки являются различные патологии пародонта, то есть если у человека подвижны зубы, то пользы от продукта точно не будет, кроме того, не желательно использовать жвачку людям с нарушениями функции жевательной мускулатуры, пояснил Бондаренко.
По его словам, пользу жевательной резинки можно дополнительно увеличить. "Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в жевательные резинки вводить лекарственные добавки - лизаты нормальных представителей микрофлоры, это будет способствовать восстановлению нормальной микрофлоры. Такую жевательную резинку можно будет использовать всем, так как у среднестатистического городского жителя эти показатели снижены, и мы заинтересованы в том, чтобы их повысить", - добавил Бондаренко.
Фестиваль викингов на Шетландских островах
15 мая, 15:24РИА Новости
Археологи нашли древнейшую ДНК "викингов" в жвачке каменного века
5843109
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Бриллиантовые слезы: у девушки из Армении нашли редкое заболевание
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
Лента новостейМолния