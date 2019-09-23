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РИА Новости

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

03:15 23.09.2019 (обновлено: 12:24 23.09.2019)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019
Пилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию "Сегодня".
По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.
"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", — утверждает Ходжес.
Генераль призвал альянс наращивать силы в Черноморском регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
17 сентября, 17:50РИА Новости
Россия обеспокоена наступательным характером учений НАТО в Грузии
С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.
В маневрах приняли участие авиация и корабли членов альянса — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей". По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, учения скорее напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации.
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В НАТО назвали цель учений в Черном море
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Обсудить 26
Бен ХоджесЧерное мореВооруженные силы РФНАТОРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что бы запоёт этот "воин" !?)),, когда Россия войдёт в Карибское море, для проведения "учений", ну скажем!?)),, с кубинскими или венесуэльскими ВМС!?)), как у них это аукнется!))..
23 сентября, 07:27
Александр Гриненко
14490000
Надо провести учения флотов КНР, КНДР и РФ в мексиканском заливе. Что скажет бен ходдес? Или просто выпрыгнет в окно по старой традиции?
23 сентября, 07:23
Z1Zlydennemets 1
133120000
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