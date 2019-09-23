Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Пилот российского военного самолета наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Черного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze-2019

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию " Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию " Сегодня ".

По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", — утверждает Ходжес.

Генераль призвал альянс наращивать силы в Черноморском регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".

С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.

В маневрах приняли участие авиация и корабли членов альянса — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.