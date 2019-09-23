СМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании самолета и недостатки в надзоре за соблюдением авиационных правил, сообщает газета Эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании самолета и недостатки в надзоре за соблюдением авиационных правил, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы.

По словам источников газеты, эксперты пришли к выводу, что среди факторов, которые привели к катастрофе, — также ряд ошибок в действиях пилота и недостатков в техническом обслуживании.

По данным WSJ, индонезийский доклад не окончательный, итоговый вариант опубликуют в ноябре. Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.

Жертвами крушения самолета в Индонезии стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.