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РИА Новости

СМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

03:03 23.09.2019 (обновлено: 12:23 23.09.2019)
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© AP Photo / Fauzy ChaniagoСпасатели поднимают часть посадочной шестерни разбившегося самолета Lion Air JT610. 4 ноября 2018
Спасатели поднимают часть посадочной шестерни разбившегося самолета Lion Air JT610. 4 ноября 2018
© AP Photo / Fauzy Chaniago
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании самолета и недостатки в надзоре за соблюдением авиационных правил, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета.
Самолет Boeing 737 MAX 8 Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы.
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По словам источников газеты, эксперты пришли к выводу, что среди факторов, которые привели к катастрофе, — также ряд ошибок в действиях пилота и недостатков в техническом обслуживании.
По данным WSJ, индонезийский доклад не окончательный, итоговый вариант опубликуют в ноябре. Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.
Жертвами крушения самолета в Индонезии стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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