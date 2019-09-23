Предпринимателям разрешили вынести золото из сгоревшего во Владивостоке ТЦ

Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Арендодателям разрешили вывезти товары с первого этажа сгоревшего торгового центра "Максим" во Владивостоке, где располагалось несколько ювелирных салонов, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Частичный проход в ТЦ "Максим" разрешили только после совещания с участием МЧС, прокуратуры и представителей администрации торгового центра, которое состоялось в воскресенье, 22 сентября.

"Некоторых арендаторов и их представителей допустили в здание, чтобы они смогли забрать свой товар. МЧС частично открыло первый этаж, когда проверили, что угрозы для жизни людей нет", - сказала РИА Новости Шемилина.

По ее словам, не все арендаторы смогли попасть в торговый центр, поэтому в понедельник вывоз товара продолжится. Первый этаж сильно залит водой, наименьший ущерб в этой ситуации получили ювелирные изделия, бутики с которыми располагались на первом этаже сгоревшего ТЦ.

Во время пожара в торговом центре выгорели несколько верхних этажей – со второго по шестой. Торговый центр "Максим" во Владивостоке – один из крупнейших в городе, общая площадь - 16 тысяч квадратных метров. В нем располагалось почти 200 магазинов, семь кафе и кофе-точек, детский развлекательный центр.