Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Интервью с ней опубликовал Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Интервью с ней опубликовал НТВ

По словам собеседницы канала, актрису действительно госпитализировали в медучреждение 13 сентября. Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.

"Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца", - рассказала она.

При этом 21 сентября в СМИ распространилась информация, что Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал ее друг, журналист Сергей Майоров. По его словам, актриса остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

Сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в августе. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.