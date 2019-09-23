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РИА Новости

СМИ: на восстановление работы Saudi Aramco могут уйти месяцы

01:04 23.09.2019 (обновлено: 01:21 23.09.2019)
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© REUTERS / Stephen KalinПоследствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
© REUTERS / Stephen Kalin
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. У саудовской государственной компании Saudi Aramco могут уйти месяцы на восстановление производства нефти после атак на их объекты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников и подрядчиков.
Представители Saudi Aramco, по данным издания, "засыпали" подрядчиков, в том числе компанию General Electric, электронными письмами, факсами, телефонными звонками с просьбой оказать срочную помощь. При этом отмечается, что стоимость услуг может составить сотни миллионов долларов.
По словам источников газеты, на полное восстановление деятельности у компании может уйти месяцы, а не десять недель, которые обещало руководство компании.
"Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", - приводит WSJ слова источника в саудовском правительстве.
Ранее японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco уведомила японскую нефтяную компанию JXTG Nippon Oil & Energy о готовящихся изменениях в поставках топлива. Эр-Рияд без объяснения причин решил с октября изменить поставляемый сорт нефти с легкой на среднюю или тяжелую. Японская сторона полагает, что поставщику нужно больше времени, чем было изначально заявлено, для ремонтных работ необходимой для производства легкой нефти установки по очистке от серы.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, уверяют, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Добыча нефти
Вчера, 07:01РИА Новости
СМИ: Эр-Рияд сообщил Токио о готовящихся изменениях в поставках нефти
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Saudi AramcoСаудовская АравияИранСШАВ мире
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