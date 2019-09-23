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РИА Новости

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

00:08 23.09.2019 (обновлено: 12:48 23.09.2019)
39673
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа картин на площади Сусанина в Костроме
Продажа картин на площади Сусанина в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа картин на площади Сусанина в Костроме. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, нижние строчки — у Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.
В основе исследования — данные Росстата. Специалисты обращают внимание на разницу в уровне цен, что влияет на покупательную способность зарплаты (ее отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг).
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В лидерах — Костромская область

В первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%.
Еще в пяти регионах показатели выросли на девять процентов и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.
В целом темпы роста опередили общероссийские в 31 регионе.
При этом почти во всех субъектах зарплата росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Исключением стали только пять регионов, где в отдельные месяцы Росстат фиксировал незначительное снижение показателей. Это Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).
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Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%).
При этом средние цифры там по-прежнему существенно выше общероссийских. Для сравнения, средняя месячная зарплата в Костромской области, которая вырвалась в лидеры роста, составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО — 90,37 тысячи.

Покупательная способность, лидирует Ямал

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. В исследовании РИА Новости сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.
В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора.
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Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в три раза.
Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где она превышает стоимость фиксированного набора более чем в четыре раза. Более трех наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Петербурга.
Среди регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух, — Чечня, Ивановская область, Алтайский край, Северная Осетия и порядка десяти других регионов.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, в основе расчетов — данные Росстата.
Рейтинг российских регионов по динамике зарплаты в I полугодии 2019 года
00:00РИА Новости
Рейтинг российских регионов по динамике зарплаты в I полугодии 2019 года
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Обсудить 66
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
РИА ну зачем же вы так, зачем столь обильно развешиваете лапшу на уши граждан)
23 сентября, 00:57
ffasfegsf
190030012
Самый высокий рост зарплат и пенсий, все постоянно наблюдают в "Кремлевской области" и врать народу не следует. Сделайте заказ в любое рейтинговое агенство и заплатите им, так они вам такие результаты покажут, такие результаты... тут же все Путин поставил на интерес к мошенничеству, поэтому и пожинаем вот такие безобразия.
23 сентября, 02:09
ВЛВлад Лиходеев
166131011
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