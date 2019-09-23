Создатель Рэмбо не хочет иметь ничего общего с новым фильмом об этом герое

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Автор оригинальной книги "Первая кровь" Дэвид Моррелл "смущен" тем, что его имя ассоциируют с пятым фильмом франшизы "Рэмбо: Последняя кровь", . Автор оригинальной книги "Первая кровь" Дэвид Моррелл "смущен" тем, что его имя ассоциируют с пятым фильмом франшизы "Рэмбо: Последняя кровь", сообщает Newsweek.

Картина, о которой Сталлоне впервые заговорил в 2015 году, получила массу негативных отзывов, в том числе и от Моррелла. Он написал в своем твиттере, что лента получилась "бестолковой", и подчеркнул, что "очень смущен тем, что его имя с ней связывают".

© AP Photo / Sarie Morrell/Jennifer Esperanza Дэвид Моррелл © AP Photo / Sarie Morrell/Jennifer Esperanza Дэвид Моррелл

Писатель рассказал в интервью изданию, что почувствовал себя деградировавшим после просмотра и добавил, что фильм получился "бездушным".

Режиссуру он назвал нелепой, а декорации дешевыми. По его словам, "Рэмбо мог называться Джоном Смитом, и от этого ничего не изменилось бы".

Во время написания сценария Сильвестр Сталлоне сначала консультировался с Морреллом, но затем их общение прервалось, и актер заканчивал работу уже с Мэттью Сирюльником ("Амнезия").