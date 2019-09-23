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РИА Новости
Культура

Создатель Рэмбо не хочет иметь ничего общего с новым фильмом об этом герое

05:24 23.09.2019 (обновлено: 12:16 23.09.2019)
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© Balboa Productions, 2019Кадр из трейлера фильма "Рэмбо: Последняя кровь"
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
© Balboa Productions, 2019
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Автор оригинальной книги "Первая кровь" Дэвид Моррелл "смущен" тем, что его имя ассоциируют с пятым фильмом франшизы "Рэмбо: Последняя кровь", сообщает Newsweek.
Картина, о которой Сталлоне впервые заговорил в 2015 году, получила массу негативных отзывов, в том числе и от Моррелла. Он написал в своем твиттере, что лента получилась "бестолковой", и подчеркнул, что "очень смущен тем, что его имя с ней связывают".
© AP Photo / Sarie Morrell/Jennifer EsperanzaДэвид Моррелл
Дэвид Моррелл
© AP Photo / Sarie Morrell/Jennifer Esperanza
Дэвид Моррелл
Писатель рассказал в интервью изданию, что почувствовал себя деградировавшим после просмотра и добавил, что фильм получился "бездушным".
Режиссуру он назвал нелепой, а декорации дешевыми. По его словам, "Рэмбо мог называться Джоном Смитом, и от этого ничего не изменилось бы".
Во время написания сценария Сильвестр Сталлоне сначала консультировался с Морреллом, но затем их общение прервалось, и актер заканчивал работу уже с Мэттью Сирюльником ("Амнезия").
Премьера картины в России состоялась 19 сентября.
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
21 августа, 17:44Культура
В Сети появился новый трейлер "Рэмбо: последняя кровь"
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КультураКино и сериалыНовости культурыСильвестр Сталлоне
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