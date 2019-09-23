Николь Кидман рассказала о непростых отношениях с приемными детьми

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Николь Кидман поделилась, как сильно переживала, когда приемные дети решили остаться с Томом Крузом после развода в 2001 году, сообщает The Sun.
Актриса уточнила, что сейчас она в дружеских отношениях с Изабеллой (26 лет) и Коннором (24 года), которые выбрали саентологию и предпочли остаться с отцом – одним из самых известных саентологов в мире.
"Материнство — это всегда путешествие. В нем могут быть невероятные подъемы, а могут быть спады, и неважно о ком идет речь: о родной матери или о приемной. Они решили быть саентологами, и наша задача как родителей — любить их без всяких условий", - отметила она.
По сведениям некоторых источников, отношения между ней и детьми были настолько напряженными, что Кидман не разрешили прийти на свадьбу Коннора, поскольку его невестой была глава итальянского отделения Саентологической церкви. С Изабеллой она тоже общалась очень мало.
Сейчас одна из самых успешных голливудских звезд замужем за певцом Кейтом Урбаном, у них две биологических дочери: одиннадцати и восьми лет.
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